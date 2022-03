Uudised

Lidl laiendab Eesti poevõrgustikku

Lidl avas Eesti esimesed poed 3. märtsil. Pildil avapäev Kristiines, Tallinnas. Foto: Liis Treimann

Jaemüüja Lidl on lisaks märtsis avatud kaheksale kauplusele valmis aasta jooksul avama Eestis veel kolm uut kauplust. Jõhvis on uue kaupluse ehitustööd lõpusirgel, Tallinna ja Tartu Lõunakeskuse kaupluste ehitus on veel pooleli, teatas ettevõte.

Lidl Eesti esindaja Katrin Seppel märkis, et laienemise tingis esimese kaheksa kaupluse klientide hea vastuvõtt.

