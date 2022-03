Swedol: hea tööriie on külmaga soe, kuumaga jahe ja märjaga kuiv

Kaubamärgid Björnkläder, Univern ja Gesto on tuntud nimed igale ehitus- ja tööstusettevõttes töötavale inimesele. Need kuuluvad ühele Põhjamaade tuntuimale tööriiete, jalatsite ning isikukaitsevahendite müüjale Swedol AB-le, mis on olnud Eestis juba 16 aastat esindatud läbi Grolls kaupluseketi ja edasimüüjate.

Kaubamärgid Björnkläder, Univern ja Gesto on tuntud nimed igale ehitus- ja tööstusettevõttes töötavale inimesele. Need kuuluvad ühele Põhjamaade tuntuimale tööriiete, jalatsite ning isikukaitsevahendite müüjale Swedol AB-le, mis on olnud Eestis juba 16 aastat esindatud läbi Grolls kaupluseketi ja edasimüüjate.