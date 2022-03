Uudised

Maakler: eetiline maakler sõjapõgenike diskrimineerijatega koostööd ei teeks

Ukraina põgenike vastuvõtukeskuse avamine Tallinnas. Ukraina sõjapõgenikud otsivad endale majutusvõimalusi. Foto: Liis Treimann

Äripäev kirjutas sel nädalal, kuidas üüriturul leidub inimesi, kes keelduvad põhimõtete pärast Ukriana sõjapõgenikele kortereid rentimast. Uus Maa kinnisvarabüroo maakler ja maaklerite koja juhatuse liige Margit Sild kommenteeris Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et sellistes olukordades võiks maakler mõelda, kas on ikka eetiline sellist klienti teenindada.

“Ise ma sellisel juhul üürileandjaga koostööd ei teeks,” ütles ta ja lisas, et usub, et eetiline maakler võtaks sellises olukorras seisukoha. Selliste juhtumitega Sild ise kokku puutunud ei ole. “Kuid eks isiklikud suhtumised ikka kandu üüriturule edasi. Diskrimineerimist on üüriturul alati olnud,” nentis ta.

