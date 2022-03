Uudised

Äripäev

31. märts kell 19:18 Jaga lugu:







Valitsus keelab Yandexil taksoveo Eestis

Yandexi peakorter Moskvas. Foto: NATALIA KOLESNIKOVA, AFP Photo/Scanpix

Valitsus kiitis heaks siseriikliku sanktsiooni Yandex NV-le, keelates ettevõtte tegevuse Eestis.

Peaminister Kaja Kallase sõnul on täiendava sanktsiooni kehtestamine vajalik, et kaitsta Eesti julgeolekut, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo. „Yandexi tegevuse keelustamine annab selge signaali, et Vene eriteenistustega koostööd tegevatel ettevõtetel ei ole Eestis kohta. Oleme teinud ka Euroopa Liidule ettepaneku Yandexile sanktsiooni kehtestamiseks.“

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev