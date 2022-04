Äripäeva Infopangas nüüd nähtavad firmade kasusaajad

Äripäeva Infopangas on nüüdsest näha kõikide Eesti ettevõtete tegelikud kasusaajad, mis on arvutatud välja seoste põhjal.

„Tänu kasusaajate funktsioonile ei pea klient otsima lõplikku kasusaajat läbi paljude ettevõtete, vaid nüüd on see info kenasti ettevõtte äriseoste lehel olemas,“ lausus Infopanga juht Joonas Jõgi. „Infopangas näitame kasusaajaid, kelle osalus või osaluste summa ettevõttes on vähemalt 10%.“