Nördinud ettevõtja soovitab teha telefoniterrorit

Haned on laskunud toidulauale. Foto: Eesti Jahimeeste Selts

Põllumeestel on kõrini, et haneparved nende raha nahka panevad. 2019. aastal aasta põllumeheks valitud Viru-Jaagupi farmer Indrek Klammer soovitab rakendada omalaadset telefoniterrorit, et ametkondadele mõistus pähe panna.

Kui paaril aastal katsetati Eestis kevadise haneliste heidutusjahiga, siis mullu keelas kohus selle põhjendusega, et hukkuda võib mõni meil väga rangelt kaitstud väike-laukhani, kirjutavad Lääne-Virumaa Uudised . Tänavu laiutavad hiiglaslikud haneparved taas meie põldudel.

