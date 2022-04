Tööpuudus taevasse ei kerki, kuid kõiki pole kerge hõivata: kuidas Ukraina pagulaste sissevool mõjutab Eesti tööturgu

Rahvas koguneb Lvivi rongijaamas Ukrainas, et sõja eest põgeneda. Foto: Andras Kralla

Anna Jarjomenko lahkus Kiievist märtsi alguses. Koos pojaga sõitsid nad Ukraina pealinnast rongiga Lvivi, sealt pääsesid elektrirongiga Przemyślisse ning Poolast vabatahtlike bussiga Tallinna. Kiievis töötas Anna kooli asedirektorina ja Eestisse jõudes hakkas ta kohe töövõimalusi otsima.

Eestisse jõudnud Ukraina põgenike arv läheneb juba varem ennustatud 30 000 piirile, nii et vahepeal on Eesti Pank lähteandmeid korrigeerinud – riiki võib saabuda veel üle 20 000 hädapõgeniku. Ligikaudu pooled kõigist saabujatest on tööealised inimesed. Eksperdid ennustavad, et ukrainlased täidavad palju vabu töökohti kaubanduses, ehituses, teeninduses ja põllumajanduses. Kas see tähendab, et kohalikud elanikud on sunnitud tööturult lahkuma?

