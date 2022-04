Zelenskõi riigikogule: uus põlvkond Vene mõrtsukaid tuleb kiiresti vastutusele võtta

Keskpäeval riigikogu ees videopöördumise teinud Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi tõdes, et Eesti on küll Ukrainat palju toetanud, kuid Vene sõjamasina peatamiseks ja sõjakurjategijate vastutusele võtmiseks tuleb ühiselt veelgi rohkem pingutada. Foto: Liis Treimann/Äripäev

Ukraina on tänulik Eestile, kes on püsinud vankumatult ukrainlaste kõrval ja toetanud pikki aastaid sõdinud riigi liitumist Euroopa Liiduga, kuid nüüd peame ühiselt veelgi rohkem pingutama, et Venemaa sõjamasin peatada ja sõjakurjategijad vastutusele võtta, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi Riigikogule esinedes.

Keskpäeval videopöördumise teinud Ukraina president nentis, et seni kehtinud globaalsest julgeolekuarhitektuurist on jäänud järele ainult varemed. „Täpselt sellised varemed, nagu pommitatud Ukraina linnades praegu on,“ sõnas Zelenskõi.

