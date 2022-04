Ahti Asmann: lõviosa maagaasi tarbimisest saaks asendada põlevkiviõliga

USA inflatsioon kiirenes veelgi

USA tarbijahinnad tõusid kuises võrdluses märtsis viimase 16 aasta kiireimas tempos, sest Ukraina sõda on kütusekulusid järsult suurendanud. See suurendab tõenäosust, et Föderaalreserv tõstab järgmisel kuul intresse 50 baaspunkti võrra, vahendab Reuters.

