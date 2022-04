Ukraina sõda tõi Euroopa autotööstustele ka pisut leevendust

Intel rajab 100 miljardi dollari eest kiibitehaseid

Intel investeerib USAs Ohio osariigis 20 miljardit dollarit kahe kiibitehase ehitamiseks, teatas ettevõte reedel. See on esimene samm tootmise laiendamises, millega plaanitakse luua kaheksa kiibitehast, mille kogumaksumus on 100 miljardit dollarit.