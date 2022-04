Luurekeskuse ülem: kardetud plaan C käivitati

Kaitseväe luurekeskuse ülem kolonel Margo Grosberg. Foto: Liis Treimann

Luurekeskuse ülem kolonel Margo Grosberg ütles, et Vene Föderatsiooni üksused alustasid pealetungi Ida-Ukrainas Donbassi ja Luhanski piirkondades, kuid arvestatav jõud on endiselt Mariupoli peal.

Grosbergi sõnul on Vene vägede ümberpaiknemine lõppemas. Ida- ja Lõuna-Ukrainas on suurusjärgus 80 Venemaa pataljoni taktikalist gruppi, milles igaühes on umbes 600–800 sõjaväelast. See tähendab, et rinde piirkonnas on 45 000–60 000 Vene sõjaväelast.

