Valitsus kiitis põhimõtteliselt heaks 700miljonilise lisaeelarve

Täna nopitud, homme hooleta!

Nagu teada, käib tööturul pidev ja aktiivne võitlus tulevikutöötajate pärast ja nii mõnigi tööandja on avastanud, et lihtsam kui leida vajaliku ettevalmistuse ja kogemusega töötaja, võib mõnikord olla hoopis endale ise tööjõu koolitamine. Et kooliaastale võib juba õige pea joone alla tõmmata, on just nüüd õige aeg rääkida sellest, kuidas koolinoored suveks tööturule tuua.

