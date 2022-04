USA rahastas ja Eesti aitas Ukraina IT-süsteeme sõjaks ette valmistada

Eesti riigi IT-juht Luukas Kristjan Ilves. Foto: Liis Treimann

USA investeeris kuue kuu jooksul enne Vladimir Putini algatatud sõda 60 kuni 100 miljonit dollarit, et kõik Ukraina elutähtsad süsteemid ja teenused üle kontrollida, haavatavusi ja venelaste paigaldatud pahavara avastada, oma roll oli seal ka eestlastel, väidab MKMi digiarengu asekantsler ehk Eesti riigi IT-juht Luukas Kristjan Ilves.

"See, et Ukraina elutähtsad teenused on küberrünnetele vastu pidanud, pole niisama, et Vene ründevõime oleks puudulik olnud, vaid tänu sellele, et on päris tublit tööd tehtud. Ameeriklased pole ainsad olnud, kes olid abiks, ka meie oleme päris tihedalt töötanud ametivendadega Ukrainas,” rääkis ta.

