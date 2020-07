Eesti tee-ehitajatel hakkab asfalt otsa saama

Nynase juhataja Indrek Tepp tunnistas viimastel nädalatel veelgi süvenenud suuri bituumeni tarneraskusi. Foto: Andras Kralla

Eesti teedeehitajatel napib suurima varustaja Nynase tarneprobleemide tõttu bituumenit ja nii mõnigi projekt on seetõttu häiritud. Nynase juht lubab olukorra paranemist, samal ajal pingutavad konkurendid turuliidri troonilt tõukamise nimel.

Jaanuaris kirjutas Äripäev, kuidas Venezuelale kehtestatud sanktsioonid on pannud rahvusvahelise bituumenitootja Nynas AB ja selle Eestis tegutseva tütarfirma AS Nynase raskesse olukorda. Tol korral ütles ettevõtte Eesti firma juht Indrek Tepp, et paanikaks ei ole põhjust ning suuremad tarneprobleemid on ületatud. Pool aastat hiljem on olukord siiski halvenenud.