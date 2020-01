Kauge Venezuela raputab Eesti tee-ehituses jõujooni

Bituumenit on vaja asfaltteede ehitamiseks. Foto: Andras Kralla

Tee-ehituseks vajaliku bituumeni importija Nynase raskused on näide, kuidas kaugele Venezuelale seatud sanktsioonid puudutavad ka Eesti ärielu. Nynase siinne konkurent sai sellest ainult jõudu juurde.

Eesti firma küll ületas tarneraskused, aga praegu on Nynase emafirma Rootsis saneerimisele läinud. „Helistatakse, küsitakse, mis on juhtunud, miks see nii on,“ nentis Eestis tegutseva Nynase juht Indrek Tepp, et emaettevõtte raskused jäävad laiemalt silma.