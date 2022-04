Karjääripöörde teinud õpetaja: praegu ei ole oluline, kui palju sa tead

Lasnamäe gümnaasiumi õpetaja Svetlana Udras. Foto: Erakogu

Praegu me liigume selle suunas, et haridus muutub oskuste ja pädevuste põhiseks. Kui vanasti oli oluline, kui palju sa tead, siis praegu ei ole see nii oluline, ütles Lasnamäe Gümnaasiumi õpetaja Svetlana Udras Äripäev raadio saates "Delovõje ljudi".

Svetlana Udras on Lasnamäe Gümnaasiumi loodusainete õpetaja, aga ta annab ka majandustunde, tegeleb hariduslike erivajadustega lastega ja on klassijuhataja. Kuigi ta õppis pärast gümnaasiumi õpetajaks, siis tööle läks ta hoopis panka ja oli seal 20 aastat. Pangas ta töötas telleri, harukontori juhendaja, laenuhalduri ja lõpuks ka koolitajana. Kuna õpetamine talle nii meeldis, hakkas ta mõistma, et tema koht on hoopis koolis, mitte pankurite juures.

