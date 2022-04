Eesti suurim telefonimüügifirma liigub kodumaise kapitali alla

Eesti suurim telefonimüügifirma Müügimeistrite AS annab tööd ligi 200 inimesele, tegutsedes peale Eesti ka Lätis. Pilt on illustratiivne. Foto: Erik Prozes

Soome meediakontserni Alma Talent Oy tütarettevõte nõustus müüma oma 80protsendise osaluse telemarketingi firmast Müügimeistrite AS. Ettevõtte täielikuks omanikuks saab varem vähemosalust omanud tegevdirektor Tarmo Laus.

Alma Talent edastas pressiteates, et tehingu hinda ei avalikusta ja see ei mõjuta oluliselt Alma Media tulemust. Ka Laus sõnas, et pole tema asi seda välja öelda.

