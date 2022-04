Läänemere ümbruse turism ootas superhooaega

Tiit Pruuli: turism on koht, kus näete lähiajal Ameerika mägesid nii et vähe pole

Eesti Turismifirmade Liidu president Tiit Pruuli ütles tänavusel Passwordi konverentsil, et kui turundusinimesed tahavad kuskil väljakutseid saada, siis turism on koht, kus lähimatel aastatel näeb Ameerika mägesid nii et vähe ei ole.