Eesti kahe kuu gaasivaru jõudis Leetu

Kaks ja pool tundi läbirääkimisi LNG-terminaliga edasi minekuks: “Kahjumit ei soovi kanda”

„Öelda täna seda rõõmusõnumit, et küsimus on lahendatud, ei saa. Mõlemale poolele jäid kodused ülesanded,” sõnas majandus- ja taristuminister Taavi Aas pärast kaks ja pool tundi kestnud läbirääkimisi. Infortari suuromanik Ain Hanschmidt kinnitas, et arutelu tulemusena on taas kindlam, et kambas võiks olla ka riik.