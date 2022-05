Kaks ja pool tundi läbirääkimisi LNG-terminaliga edasi minekuks: “Kahjumit ei soovi kanda”

Infortari suuromanik Ain Hanschmidt. Foto: Liis Treimann

„Öelda täna seda rõõmusõnumit, et küsimus on lahendatud, ei saa. Mõlemale poolele jäid kodused ülesanded,” sõnas majandus- ja taristuminister Taavi Aas pärast kaks ja pool tundi kestnud läbirääkimisi. Infortari suuromanik Ain Hanschmidt kinnitas, et arutelu tulemusena on taas kindlam, et kambas võiks olla ka riik.

Taavi Aasa sõnul on projektis palju tehnilisi nüansse ning ennast ta läbirääkimiste osapooleks ei pea, kuid tõdes, et vahepeal on vaja arbiitrit, kes aitab asjadele teise pilguga peale vaadata ja püüda aru saada, miks asjad ei liigu.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev