Riigi plaan põgenikega: rajame konteinermajad ja üürileandjatele anname rahalist toetust

Sotsiaalministeeriumi kantsler Maarjo Mändmaa ja põgenike majutamise plaani juht Toomas Jõgeva. Foto: Andras Kralla

Kohalikud omavalitsused hakkavad maksma üürileandjatele toetust, et nad ei pelgaks Ukraina sõjapõgenikele elamispindu üürida. Samuti töötab sotsiaalministeerium välja hanget, millega leida ettevõte, kes rajaks põgenike jaoks konteinermaju.

Eestisse on jõudnud ca 35 000 Ukraina põgenikku, neist lühiajalisel majutusel on praegu 4200 inimest. Sotsiaalministeeriumil on töös mitu varianti, kuidas ja kuhu põgenikud Eesti pinnal ära majutada. Kuna teoreetiliselt peaks Eestis olema omajagu vabu elamispindu, paneb ministeerium suurimat rõhku just erasektori motiveerimisele, et nad ei pelgaks ukrainlasi üürnikuks võtta.

