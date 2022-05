Soome analüüs: koroonatoetus tõstis kahjumlikke firmasid plussi

Helsingi. Foto: Andres Haabu

Koroonatoetused tõid mõned kahjumlikud ettevõtted tagasi kasumisse, kuid aeglustasid majanduse moderniseerumist, võtab Kauppalehti kokku Soome Majandusuuringute Instituudi ehk Etla uuringu tulemused.

Etla teatel on Soome koroonatoetused, mis korvasid tulu kaotust ettevõtetele, kelle tegevus kannatas koroonaviiruse tõrjumisega seotud piirangute tõttu, olnud tõhusad ettevõtete käibe suurendamisel. Mõned Soome ettevõtted muutusid nende toetuste tulemusena kasumlikuks, toetused on suurendanud nende käivet ja likvideerimise oht on vähenenud.

