Ehituses mõjutavad otsuseid riik, alampakkujad ja teadmatus

Otsustajate TOPi 38. koht –Rand & Tuulbergi üks omanikke Raivo Rand. Foto: Andras Kralla

Mõjukuse näitaja on see, kui keegi suudab sektorit mingis suunas liigutada. Ehituses ei ole ühtegi sellist inimest, kes suudaks seda üksinda teha, leidis Otsustajate TOPis ehitussektori pingerivis teisel kohal olev Raivo Rand.

Raivo Rand on mõjukate ettevõtjate pingerivi eesotsas olnud aastaid. Tunamullu oli Taaralinna tandem ehk Raivo Rand ja tema pikaaegne äripartner Aivar Tuulberg Otsustajate TOPis vastavalt 4. ja 7. kohal. Nüüdseks on Ranna mõjukus omajagu vähenenud ning ta on langenud auväärsele 38. kohale, Tuulberg aga 69. kohale. Ehituse valdkonnas on Rannast eespool vaid 35. kohal olev Nordeconi juhatuse esimees Gerd Müller.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev