Otsustavate naiste TOP: kõrgepalgalisest ametnikust vaikiva suurärimehe tütardeni

Eesti suurimad otsustajad jahivad kriisiaastal oma esimest miljardit

Ettevõtja ja kunstikollektsionäär Enn Kunila saab väga hästi aru ütlusest, et juhid on tipus üksi – seda on ta näinud nii ettevõtluses kui ka kultuurimaailmas üsna palju. Tema enda kohta see ütlus aga ei käi.