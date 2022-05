Uudised

Äripäev

29. mai kell 15:40 Jaga lugu:







Raadiohommikus: inflatsioon, välisinvestorite sentiment ja börsid

Investor Mikk Talpsepp Foto: Raul Mee

Mis hakkab toimuma edasi hindadega, mida välisinvestorid meist arvavad ja kuidas praegustel aegadel väikeinvestori käituma peaks – need on Äripäeva raadio esmaspäevase hommikuprogrammi intervjuudega kaetud teemad.

Intervjuu annavad majandusanalüütik Villu Zirnask, Põhjamaade Investeerimispanga president André Küüsvek ja investor Mikk Talpsepp.

Hommikuprogrammi veavad saatejuht Meelis Mandel ja uudistetoimetaja Rivo Sarapik.

Raadiopäev jätkub nelja saatega:

10.00-11.00 "Sisuturundussaade". Üle 30-aasta IT valdkonnas tegutsenud Datel on 2017. aastast paralleelselt toimetamas kosmoses. Alates Euroopa Kosmoseagentuuriga pikaajalise koostööleppe sõlmimisest on ettevõte hoidnud seire abil ära nii mõnegi looduskatastroofi ja isegi näinud pealt metroo ehitamist naaberriigis.

Miks on kosmosest saadav informatsioon väärtuslik, mida sellega peale hakata ja kuidas areneb kosmosevaldkond tulevikus, räägib sisuturundussaates Dateli juhatuse esimees Urmas Kõlli. Saadet juhib Mark Kitajev.

11.00-12.00 "Kuum tool". Saates on külas keskkonnaminister (Keskerakond) Erki Savisaar ja otsesaates tuleb temaga juttu nii metsamajandusest, loodushoiu ja ettevõtluse tasakaalupunktist, ootustest Riigimetsa Majandamise Keskusele ja selle tulevikule, jäätmemajandust ja energiatootmist ees ootavatest muutustest.

Ministrit küsitlevad Laura Saks ja Rivo Sarapik.

13.00-14.00 "Tööstusuudised eetris". Saates võtame fookusesse teadlaste edusammud ja uue lahenduse, mis võimaldab põlevkivi efektiivsemalt ja keskkonnasõbralikult kasutada. Selle asemel, et põlevkivi lihtsalt põletada või sellest õli teha, saab kerogeenist ehk põlevkivi kasulikust komponendist väärtuslikke aineid, mille saaste on väiksem ja lisandväärtus kõrgem. "Kui meil on selline unikaalne tooraine nagu põlevkivi, mille seest on võimalik saada väga kalleid komponente, siis teadlaste ülesanne on need kättesaadavaks teha. Näen, et suurem eesmärk võiks olla põlevkivil põhineva kemikaalide tööstuse rajamine," ütleb saate külaline ja Taltechi professor Margus Lopp. Saadet juhib Harro Puusild.

15.00-16.00 "Lavajutud". Seekordne saade on lindistatud tänavu aprilli lõpus toimunud Teeninduskonverentsil 2022. Saate esimeses pooles kuulete superviisorit ja coachi Allan Kaljakinit. Ta jagab nippe selle kohta, kuidas teha tõhusaid tööpause ja õpetab, kuidas inimene saab olla iseenda arengucoach. Teises pooles kuulete müügitreenerit Urmas Kamdroni, kes jagab enda müügimaailma kogemusi, kõneleb kliendiga kontakti loomisest ning võrdleb teenindust ja müüki. Moderaator on Sirli Seliov.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit