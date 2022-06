Isamaalased rääkisid isekeskis koalitsiooni eelistustest, ent punased jooned jäid vedamata

Isamaa meeleavaldus kalli elektri vastu Stenbocki maja ees. Foto: Andras Kralla

Isamaa juhatuse liige Heiki Hepner ütles, et tõenäoliselt tänaselt fraktsiooni ja juhatuse koosolekult veel suuri otsuseid oodata pole, kuna kiirustades erakond neid ei tee. Samas põhjendamatult venitama ei hakata.

Hepner rääkis, et Isamaa ei lähe aseaineks, ükskõik mis koalitsioonivariant kõne alla tuleb. Tänasel koosolekul hakatakse arutama plusse ja miinuseid nii EKREIKE (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, Isamaa ja Keskerakond – toim) kui ka Reformierakonna ja sotsidega kampa löömisel. "Ei ole nii, et ühel pool on ainult plussid ja teisel pool miinused," lausus ta.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev