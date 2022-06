Luubi all: kuidas Äripank kahtlaseid kliente pangakõlbulikeks vorpis

Äripank, mis nüüd kannab nime TBB Pank. Foto: Andras Kralla

Äripäeva uuriv ajakirjanik Koit Brinkmann paljastas, kuidas endises Äripangas, nüüd TBB nime kandvas pangas töötajad vaeva nägid, et kahtlase taustaga inimesi nii-öelda kliendikõlbulikuks muuta. Selleks loodi ohtralt offshore-firmasid ja tehti tehinguid ka panga juhatuse liikmete ja omanike endiga.

„Ei ole võimalik, et nii väikeses pangas, kus ollakse pead-jalad koos ja omanikud tihti kohal, võinuks sellised teod omanikele teadmata jääda. Mina ei usu, et ei teatud. Ju oli see äriplaani osa,“ rääkis Brinkmann Äripäeva uuriva toimetuse saates „Luubi all“.

