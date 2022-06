Luurekeskuse ülem: linnu hävitavat rumalat kahurimoona on Venemaal küll ja veel

"Ukrainlased on tublimad, kui mina arvutada oskan," ütles kaitseväe luurekeskuse ülem kolonel Margo Grosberg. Foto: Liis Treimann

Viimastel kuudel on sõda Ukrainas kujunenud suurtükiduelliks ning kaevikusõjaks. Kui Venemaa täielikku või osalist mobilisatsiooni ei käivita, siis võib patiseis kesta sisuliselt aastaid, ütles luurekeskuse ülem kolonel Margo Grosberg pressikonverentsil.

Grosberg sõnas, et tuhande kilomeetri pikkusel rindejoonel on lahingud keskendunud Luhanski oblastis Severodonetski linnale. Nüüdseks on kaks kolmandikku linnast Venemaa üksuste käes. Ta arvas, et tõenäoliselt ei muutu lahingutegevus Ukrainas lähimate nädalate jooksul.

