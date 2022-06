Martin Herem: ma usun ainult sõjalisse kaitsesse

Eesti kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem. Foto: Andras Kralla

Eesti peab senisest heidutuse hoiakust orienteeruma uuele suunale ja olema valmis reaalse sõjalise konflikti korral agressiooni lõpetama. See tähendab agressori hävitamist, kirjutab kaitseväe juhataja kindralleitnat Martin Herem.

ETV saates "Esimene stuudio" küsis saatejuht Andres Kuusk minult, kas Eesti kaitsevõime saab lähiajal nii tugevaks, et isegi sõgedal naaberriigi juhil ei teki kiusatust meid rünnata. Ma vastasin sellele, et ma ei usu eriti enam heidutusse. Ukrainasse tungimine oli ilmselgelt sõge, ikka läksid. Ma usun ainult ühte asja – et me peame olema valmis selleks, et nii palju, kui agressor üle piiri tuleb, ta ka otsa saab. Eelpool toodu on tekitanud küsimusi ja ma proovin järgnevalt seda selgitada.

