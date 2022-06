IKEA alustab Venemaal koondamist

Krüptoettevõtted ummistasid audiitorite postkastid

Enam kui 300 krüptolitsentsi omavale ettevõttele on antud kolm kuud audiitori leidmiseks, kuid põhjusel, et audiitorite portfellid on niigi täis ning nende auditeerimine nõuab ka eriteadmisi, on krüptoettevõtted tekitanud turutõrke, rääkis nõustamisbüroo Grant Thornton auditivaldkonna juht Mart Nõmper saates „Kasvukursil“.

