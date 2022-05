Leht: IKEA jätkab Vene puidu ostmist

2019. aasta augustis jõudis IKEA otsaga Eestisse, avati näidiste salong ja väljastuspunkt. Foto: LIIS TREIMANN

IKEA jätkab Venemaa puidu ostmist, kuigi on varem teatanud, et ettevõte peatab kogu ekspordi ja impordi Venemaale ja Valgevenesse, vahendab Rootsi leht Aftonbladet.

3. märtsil teatas IKEA , et peatab tegevuse Venemaal ja Valgevenes. Pressiteade sisaldas: "See tähendab, et Inter Ikea Group peatab kogu ekspordi ja impordi Venemaale ja Valgevenesse ning Venemaalt."

