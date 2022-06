USA aktsiaindeksid kukkusid käesoleva aasta põhjatasemetele

USA aktsiaturg tegi pärast kolmapäevast tõusupäeva läbi väga järsu languse, nii et neljapäeval kukkus S&P 500 indeks madalaimale tasemele pärast 2020. aasta detsembrit, vahendab Bloomberg. Kukkumise peamiseks ajendiks on majanduse oodatav jahtumine käesoleva aasta lõpus, kuna keskpangad tõmbavad rahapakkumist koomale ning tõstavad intressimäärasid, et võidelda inflatsiooniga.

USA aktsiaturg tegi pärast kolmapäevast tõusupäeva läbi väga järsu languse, nii et neljapäeval kukkus S&P 500 indeks madalaimale tasemele pärast 2020. aasta detsembrit, vahendab Bloomberg. Kukkumise peamiseks ajendiks on majanduse oodatav jahtumine käesoleva aasta lõpus, kuna keskpangad tõmbavad rahapakkumist koomale ning tõstavad intressimäärasid, et võidelda inflatsiooniga.