Foruses kasvab pereäri: kuidas Urmas Sõõrumaa valmistab tütart mantlipärijaks

Urmas Sõõrumaa ja tema tütar Katriin Sõõrumaa Foto: Liis Treimann

Kui tavapäraselt on äriliste edulugude taga suurettevõtja Urmas Sõõrumaa üksi, siis sel korral, Forus Taxit arendades, on ta projekti kaasanud ka tütre. Kasvamas on pereäri.

„Eks ettevõtjad ikka naljatavad, et lapsed on meie võlgade pärijad,“ rääkis Urmas Sõõrumaa tütre kaasamisest Forus Taxisse. Katriin Sõõrumaa töötab taksoplatvormi loovas firmas projektijuhina ning on kõigest 19aastasena enda sõnul valmis nii 12tunnisteks tööpäevadeks kui ka uue põlvkonna ideede rakendamiseks.

