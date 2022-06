Michelini teeninduse eriauhinna pälvinud peretütar: "Üritame nõusid mitte väga maha pillata"

Juunikuine pereettevõtlusele pühendatud "Võitjate põlvkonnad" saade on eriti pidulik, sest võib liialdamata öelda, et stuudios on üks maailma edukaim pere.

Juunikuine pereettevõtlusele pühendatud "Võitjate põlvkonnad" saade on eriti pidulik, sest võib liialdamata öelda, et stuudios on üks maailma edukaim pere.