Kaupmeeste prognoos sügiseks: ostuvõimekus väheneb, tarnetega tekib probleeme ja osa poode sulgeb uksed

Kaubandusvaldkondade esindajad ei usu, et sügisel ootaks meid ees lust ja lillepidu, vaid nagu varem prognoositud, läheb olukord keerulisemaks. Kõrgete energiahindade kõrval hakkab tarbija kulutusi kokku tõmbama.

Prisma Peremarketi sortimendi- ja hankedirektori Kaimo Niitaru sõnul ütleb osa majandusanalüütikuid, et suur osa energiakandjate hinnatõusust võiks olla tänaseks toimunud ja edasised tõusud on väiksemad, kuid Eesti Panga äsjane majandusprognoos näitab siiski, et olulist inflatsioonitempo vaibumist pole kahjuks veel näha, kirjutab Äripäeva teemaveeb Kaubandus.ee. “Kaubanduse esindajana näeme, et tegelikult saab iga tarbija oma toidukorvi puudutavat inflatsiooni ise suunata – sõltuvalt sellest, mis tooteid ta valib ja millises kaupluses ostmas käib," märkis Niitaru.