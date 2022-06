"Sõbrad võitlevad mul idas, aga siin Kiievis on tavaline elu"

Foto: Taavi Muide

Asjalikud ja hoolitsetud mehed ja naised, kellega Eesti äridelegatsioon kohtus Kiievis, magasid (või lausa elasid) veel paar kuud tagasi punkrites ja keldrites. Ukraina pealinn toibub šokist, kuid sõda käib edasi.

"Kuidas seal on? Rahulik?" – on esimene ja peamine küsimus, mida tuttavad küsivad, kuuldes, et me oleme Kiievis. Rahulik. Nüüd, sõja neljandal kuul, näeb linn tõesti välja, nagu midagi hirmsat ei toimuks.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev