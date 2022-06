IKEA solgutas tööotsijat poolteist kuud ja pakkus siis lubatust kehvemat ametikohta

Foto: LIIS TREIMANN

Madis kandideeris IKEAsse projektijuhi ametikohale, kuhu ta pärast kolme töövestlust ka võeti. Töötingimustega nõustumisele sai ta isegi allkirja alla panna, kui siis järsku ilmus info, et sellist töökohta enam pole ja nüüd on ta hoopis müügijuht täiesti teiste tööülesannetega.

Madis (nimi muudetud – toim) nägi aprilli lõpus, et IKEA pakub tööd B2B projektijuhile, kuhu ta ka kandideeris. Ta sai kohe vastuse, et ettevõte on väga huvitatud. Nõnda toimuski esimene töövestlus veebi teel Zoomis. Mais kohtuti teiseks töövestluseks juba näost näkku. Kõik näis sujuvat ja edasi tuli oodata veel kolmandat kohtumist, mis leidis aset mai lõpus.

