Konkurentsiraport: ilma poeta IKEA paugutab Eestis

IKEA Eesti väljastuspunkt ja näidistesaal. Foto: LIIS TREIMANN

Mööblimüüjate käibe TOPi juhib üllataval kombel Eestis ilma poeta IKEA, rääkis teisipäevases hommikuprogrammis Äripäeva Infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv.

IKEA-l on Eestis pood alles ehitamisel, kuid siiski on nad jõudnud juba müügituluga teistest konkurentidest ette. Seni on IKEA Eestis müünud oma Tallinna väljastuspunktist.

