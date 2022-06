Kaspar Oja nüpeldab värsket sõjamõjude raportit: see on liiga pessimistlik

Kaspar Oja hinnangul on Arenguseire Keskuse raport liiga pessimistlik. Foto: Liis Treimann

Arenguseire Keskus on arvutanud, et Venemaa ja Valgevene impordi asendamine läheks Eesti ettevõtetele maksma 860 miljonit eurot. Eesti Panga ökonomisti Kaspar Oja hinnangul võib aga statistika olla petlik ja kulud oluliselt väiksemad.

Eesti Panga ökonomist Kaspar Oja rõhutas, et kuigi 860 miljonit eurot võib olla ehmatav number, siis tuleks see panna veidi suuremasse pilti. “Me räägime palju sellest, et import on läinud kallimaks, aga tegelikult on ka meie eksporttooted läinud väga palju kallimaks,” tõi Oja välja. “Meil on päris palju neid harusid, mis praegusest olukorrast võidavad isegi.”

