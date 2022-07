Idufirmade juhid energiakriisist: talv võib tarbimise isu ära võtta

Sunly juht Priit Lepasepp prognoosib energeetikale mõeldes rasket talve. Foto: Andras Kralla

Tuleva talve üleelamine tuleb paras katsumus, nendivad energeetikaga seotud iduettevõtete Gridio, Fusebox, Sunly, Roofit.solar ja Fermi Energia juhid. Nad lahkavad, mis aitaks üha süveneva energiakriisi ajal pinnal püsida.

Teadlikkus roheenergiast on viimastel aastatel teinud suure läbimurde ja selle tähtsus kasvab tulevikus kindlasti veelgi, nõustuvad energiaidude juhid idufirmade tegemistest kirjutavale teemaveebile foundME . Küll aga on gaasitarnete probleemid ning rahvusvahelisel tasemel toimunu pannud ka tavainimese mõtlema sellele, kui oluline on olla sõltumatu globaalsetest tarnetest ning elektri börsihindadest.

Idufirmade juhid nõustuvad, et sügis toob kaasa veelgi kõrgemad hinnad ning praegu on oluline aeg idufirmadel särada, kuna praeguse kasvava inflatsiooni ja hindade taustal otsivad paljud erakasutajad, aga ka ettevõtted lahendusi kulude vähendamiseks.

“Suure tõenäosusega jääb elektri hind ka suvel kõrgeks ning sügis ja talv kergitavad hindu veelgi, sest külmade ilmade saabudes kasvab ka nõudlus. Ühelt poolt suurendab see kindlasti inimeste huvi omaenda energiatootmisega alustamise vastu – valmistume selleks, et ka Roofit.solari poole pöörduvate huviliste hulk kasvab. Samas võib tekkida olukord, kus koduomanikel ei ole enam piisavalt vahendeid, et energiatõhususse investeerida, sest kiiresti tõusnud hinnad söövad ära nende säästud,” tõdes Roofit.solari kaasasutaja ja arendusjuht Andres Anijalg.

Sunly tegevjuht ja asutaja Priit Lepasepp aga toonitas, et suve ja sügise saame hakkama, aga mida toob eelseisev talv – see on tõeline küsimus. “Kui varem räägiti eratarbija tasemel energia säästmisest, siis ma ei taha hirmutada, aga eelseisev talv võib meil elektri- ja soojatarbimise isu üldse ära võtta,” kirjeldas ta.

Lepaseppa ning Gridio kaasasutaja ja tegevjuhi Konrad Hanschmidti sõnul tuleks just praegu astuda ettevaatavaid samme, kuna energiakriis on toonud välja praeguse süsteemi kitsaskohad, samas aga võivad energiaettevõtted ja start-up’id kui tarka tarbimist võimaldavad ettevõtted oma lahendusi võimalikult laialt pakkudes oluliselt võita. Tuleb mõelda kogu ühiskonna huvides, sõnas Lepasepp.

Iduettevõtjate ettepanekutest saab pikemalt lugeda teemaveebist foundME