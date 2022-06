Uudised

Elektrilevi tõstab liitumistasusid ja võrgutasu

Mihkel Härm, Elektrilevi juht ütleb, et ettevõtte sisendite hinnad on tõusnud ja tõusma peab ka liitumistasu ja võrgutasu Foto: Andras Kralla

Viidates ehitustööde hinnatõusule tõstab riigile kuuluva Eesti Energia võrguhaldusega tegelev tütarfirma Elektrilevi veerandi võrra ampripõhist liitumistasu. Kõrgenenud elektrihindade tõttu tõstab ettevõte aga oktoobrist võrgutasusid.

2021. aasta lõpust on elektrivõrkude ehitus kallinenud ligi 25%. Eriti suur mõju on olnud Ukraina sõjast tingitud metallide ja materjalide hinnatõusul, teatas Elektrilevi. 14. juulist Elektrilevi ampripõhine liitumistasu kindlaksmääratud piirkonnas ehk kuni 400 meetri raadiuses alajaamast hetkel 156 eurolt ampri eest 198 eurole. Kaugemal on liitumistasu jätkuvalt tegelike kulude põhine.

