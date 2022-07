Netflixi tellijate arv langes oodatust vähem

Netflixi tellijate arv langes teises kvartalis miljoni võrra, kardeti aga 2 miljoni tellija kadu. Foto: Reuters/Scanpix

Netflix teatas täna pärast börsipäeva lõppu, et kaotas teises kvartalis ligi miljon tellijat. See oli väiksem langus kui kardeti ning ettevõte prognoosib, et tellijate arv hakkab kolmandas kvartalis uuesti kasvama, mis pani aktsia järelturul tõusma.

Netflixi aktsia, mis on tänavu 67 protsenti langenud, kallines täna New Yorgi börsi järelturul 7 protsenti. Aktsia on sellel aastal olnud tugeva löögi all, sest investorid muretsevad ettevõtte tuleviku kasvu pärast.

