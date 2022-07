Raivo Vare Ukraina sõja majandusblogi: läheb tõsisemaks gaasisõjaks, sihtmärk on Saksamaa

Raivo Vare Foto: Liis Treimann

Viimase paari nädala fookusteemadeks on tõusnud taas uus, nüüd juba seitsmes ELi sanktsioonide pakett Venemaale ja Kremli poolt Euroopa suhtes käiv energiasõda, kirjutab vaatleja Raivo Vare oma sõjablogi postituses.

Euroopa Komisjon esitas liikmesriikidele heakskiitmiseks järjekorras juba seitsmenda sanktsioonide paketi Venemaale, mille sisu on tegelikult suhteliselt piiratud. Vaid G7 poolt toetatud Vene kulla impordile kehtestatud keeld on teatud mõttes siiski oluline, arvestades, et Venemaa ekspordiartiklite hulgas on kullal auväärne neljas koht ja see tõi pandeemiaeelsel aastal sisse riigile 18,9 miljardit dollarit. Samuti laiendati mitmesuguste masinatööstuse toodete nomenklatuuri, mida on keelatud Venemaale eksportida, ning personaalseid sanktsioone veel ligi poolesajale isikule.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev