Rootsi kinnisvara odavnemine osutus arvatust suuremaks

Stockholm. Foto: Andras Kralla/Äripäev

Rootsi eluasemete hinnad jätkasid juulis langust ja ka juunikuine langus osutus suuremaks, kui varasemad andmed näitasid, kirjutas Dagens Industri.

"Tegelikkuses võib hinnalangus olla veel paar protsenti suurem kui see, mida me numbrites näeme, sest osa müüjaid on oma pakkumise tagasi võtnud ja ootab," ütles Swedish Real Estate Agency asepresident Erik Wikander Di TV-le.

