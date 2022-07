Toompark korterite hinnatõusust: see on hullumaja, kuid langus on tulemas

Samas tõdes Toompark, et kui me oleme näinud aastatagusega võrreldes 30protsendilist hinnatõusu, siis 10protsendiline hinnalangus ei tohiks turule justkui midagi halba teha. Foto: Andras Kralla

“Kui veel kell kaks-kolm kuud tagasi olin ma suhteliselt uljas ja ei pidanud hinnalangust väga tõenäoliseks stsenaariumiks, siis täna on minu uljus lahtunud,” tõdes kinnisvaraekspert Tõnu Toompark. Samas pole seni veel inflatsioon ja euriboritõus inimesi turult eemale hirmutanud.

Tallinna uue korteri ruutmeetri hind kasvas teises kvartalis aastaga viiendiku võrra 3512 euroni. Järelturu korterite hind on aga aastaga kerkinud 29% 2760 euroni, selgus maa-ameti statistikast. “See on ikkagi hullumaja, see on kaugel mingist normaalsusest,” kommenteeris Toompark kohati pea 30 protsendilist hinnatõusu.

