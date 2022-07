Kauppalehti: Eesti start-up skeene õitseb ja riigis rõhutakse tegemisvaimule

Vene autotootja tuhlab ladudes, otsides puuduvaid osi

Venemaa autotööstus ja -turg on jõudnud nii raskesse seisu, et kodumaine tootmine ei suuda enam sammu pidada tavapäraste nõudmistega, olgu see kas või turvapadja olemasolu, kirjutab Kauppalehti.

Venemaa autotööstus ja -turg on jõudnud nii raskesse seisu, et kodumaine tootmine ei suuda enam sammu pidada tavapäraste nõudmistega, olgu see kas või turvapadja olemasolu, kirjutab Kauppalehti.