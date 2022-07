Raadiohommikus: investor ja karu, Venemaa infosõda Aafrikas ning sprint IT-kooli

Madiberk investeerib keset kriisi 220 miljonit: eesmärgid kaaluvad riskid üle

Superkondensaatoreid tootev Skeleton andis mõned päevad tagasi teada, et ehitab Saksamaale koostöös Siemensiga 220 miljoni euro eest uue tehase. Skeletoni asutaja ja tegevjuht Taavi Madiberk ütles, et see on nende ettevõtte ajaloo suurim investeering ning tulevikus ehitavad nad tehaseid juurdegi.

