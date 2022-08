Minister Peterson paneb lauale töötuskindlustusmakse määra tõstmise

Minister Petersoni 100 päeva plaan: püsiv palgatoetus, teravad maksumuutused ja uued töövormid

230 päeva on aega minister olla, aga sellest reaalselt asjade tegemiseks jääb heal juhul 100 päeva, on juba kokku arvutanud värske tervise- ja tööminister Peep Peterson. Seni ametiühingute keskliitu juhtinud värske minister tunnistab, et sügeleb tegudele.