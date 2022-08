Uudised

Äripäev

Raadiohommikus: elektrituru reformist

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika asekantsler Timo Tatar Foto: Raul Mee

Kolmapäevases hommikuprogrammis võtame ette elektrituru reformi, millega tahab valitsus alates oktoobrist pakkuda talve üleelamiseks kodutarbijatele fikseeritud hinnaga paketti.

Reformist räägime ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri Kristjan Järvani, energeetika- ja maavarade asekantsleri Timo Tatari ja elektrimüüja Elektrum Eesti juhi Andrus Liivandiga.

Veel räägime Elektrilevi juhatuse esimehe Mihkel Härmaga 8 miljoni eurosest rahasüstist, mille suunab Elektrilevi lisainvesteeringuteks ja mikrotootja võrku ühendamiseks. Külalistelt uurime ka kolmapäevaõhtuse elektri rekordkõrge hinna kohta.

Hommikuprogrammi teevad Martin Johannes Teder ja Anete Hela Pulk.

Raadiopäev jätkub nelja saatega:

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Saates on külas Eesti ühe vanima raamatupidamisbüroo Vesiir juht Enno Lepvalts. Saadet juhib Hando Sinisalu.

11.00–12.00 "Triniti eetris". Räägime jälgimisküpsistest ja süvajälgimisest internetist. Kuuleme, kuidas tehnoloogiagigandid, nagu Facebook, Google ja Amazon, meie järele luuravad ja miks on oluline, et vaid arvuti ei jääks algoritmide abil meie kohta otsuseid langetama.

Saatekülalisteks on Triniti advokaadibüroo jurist Madlenne Timofejev ja Triniti partner Karmen Turk.

Saadet juhib Gregor Alaküla. Saade oli esimest korda eetris mullu juulis.

13.00–14.00 "Energiatund". Maailma võimsaim energiaallikas asub inimestest vaid mõne kilomeetri kaugusel ehk jalge all maa sees. Geotermilist energiat on nii palju, et inimkond võiks seda piiramatult kasutada ja seda juba tehakse laialdaselt näiteks Rootsis ja Soomes, aga mitte Eestis. Kuidas maapõues leiduvat energiat kütteks ja jahutuseks kasutada ning kas seda võiks ka Eestis teha, sellest saates juttu tulebki.

Saates saavad sõna TalTechi geoloogia instituudi professor Alvar Soesoo, Eesti Geoloogiateenistuse maapõueenergia projektijuht Aivar Auväärt ning energiaettevõtjate vaate lisab Paldiskisse pumphüdroakumulatsioonijaama rajava Energiasalv Pakri juht Peep Siitam.

Saate pani kokku Rivo Sarapik.

15.00–16.00 "Delovõe ljudi". Saatekülaliseks on Tallinna Keelekeskuse GAME loovjuht ja SmartGamesi kaasasutaja Lyosha Razin. Razin on omandanud bakalaureusekraadi vene ja slaavi filoloogias ning magistrikraadi hariduse juhtimise erialal ning nüüd õpetab lastele ja täiskasvanutele eesti keelt. Ta tegeleb keeleõppega läbi mängude juba üle 10 aasta. Razin rõhutab, et eksimine on õppeprotsessi loomulik osa, õppeprotsessi alguses ei saa keegi eksimatu olla.

Saadet juhib Alyona Stadnik.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

