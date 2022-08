TOP: Pereettevõtete ladviku moodustavad kaubandusärid

Nüüd tuleb teisaldada ka Stalnuhhinid

Narva on osa Eestist. See tähendab, et nagu mujalgi Eestis, euroopalike väärtustega demokraatlikus õigusriigis, peab võim keskenduma vaba majandusruumi loomisele, mis tooks lennukaid äriplaane ja investeeringuid, tagamaks kodanikele järjest parema elujärje, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Narva on osa Eestist. See tähendab, et nagu mujalgi Eestis, euroopalike väärtustega demokraatlikus õigusriigis, peab võim keskenduma vaba majandusruumi loomisele, mis tooks lennukaid äriplaane ja investeeringuid, tagamaks kodanikele järjest parema elujärje, kirjutab Äripäev juhtkirjas.